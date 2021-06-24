三級警戒管制11項規定。(取自總統府官方LINE帳號)

疫情指揮中心昨(23日)宣布，疫情警戒第三級延長至7月12日止，至於哪些三級警戒下的管制可微調，「不排除滾動檢討」，引發關注。總統府昨透過官方LINE帳號，「拜託大家再忍耐一下」，也提醒大家三級警戒期間應遵守的相關規定，包含外出應全程佩戴口罩、餐飲業一律外帶、停止室內5人以上、室外10人以上之家庭聚會等。

現處疫情關鍵時刻，蔡英文也在臉書發文提醒，疫情還沒有達到可以放鬆的程度，全國三級警戒也延長到7月12日，大家都辛苦了，我們一起繼續努力。至於三級警戒管制措施到底有哪些？以下為總統府提醒大家遵守的11項規定：

一、民眾外出應全程佩戴口罩，一經查獲有違反情事，將不再勸導，逕予開罰。

二、停止室內5人以上、室外10人以上之家庭聚會(同住者不計)和社交聚會，並避免不必要移動、活動或集會。

三、營業場所及洽公機關(構)應落實人流管制

四、自我健康監測，有症狀應就醫。

五、關閉休閒娛樂場所、觀展觀賽場所及教育學習場域，，並嚴查不得營業的休閒娛樂場所。

六、餐飲業一律外帶，賣場及超市加強人流管制。

七、結婚不宴客，喪禮不公祭。

八、宗教集會活動全面暫停辦理，宗教場所暫不開放民眾進入。

九、職場及工作處所，落實個人及工作場所衛生管理，啟動企業持續營運因應措施，如異地或遠距辦公、彈性時間上班。

十、公共場域、大眾運輸加強清消。

十一、醫院及長照機構停止開放探病及探視

另外，指揮中心指出，考量社區感染風險尚未消除，將持續與地方政府密切合作，加強落實以下管制措施，降低社區傳播風險，積極保障國人健康安全，分別是針對確診個案精準疫調、針對居家檢疫及居家隔離者，無論有無症狀，均須於期滿前1日進行公費PCR檢測、加速高風險族群疫苗接種作業、推動社區廣篩、強化重症醫療照護、啟動民生供需產業健康監測專案。