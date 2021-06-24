電玩零售商GameStop（GME）再完成現金增資，發行500萬股新股，籌得11.3億美元加快成長腳步，刺激股價22日飆漲一成之際，英國對沖基金White Square Capital因放空GME失敗而倒閉。

GME股價22日飆漲10％收220.4美元。今年來狂飆逾十倍。

GME在22日表示完成按市價發行新股，所籌措資金用來供一般企業用途、投資成長性項目和強化資產負債表。這是GME在4月完成現增，籌資逾5.5億美元後另一次現增行動。

儘管GME兩次現增會稀釋股權，但投資人仍積極投入，因為看好其加快速度朝電子商務方向轉型。

GME在6月宣布挖角亞馬遜高層包括弗朗（Matt Furlong）和歐文斯（Jenna Owens）分別擔任其新執行長和新營運長，帶領GME轉型為電子商務公司。

媒體報導，White Square已告知投資人，因放空GME股票導致虧損幅度達雙位數，所以要關閉其主要基金，並陸續把資金退還給投資人。其管理資產規模在頂峰時達4.4億美元。

White Square強調關閉決定是在檢視其商業模式後拍板，並非受GME股價飆漲影響。