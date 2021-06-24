摩根大通證券科技產業分析師楊維倫指出，蘋果新iPhone下半年出貨量上看8500萬支，將超越2019、2020年同期新iPhone表現，是三年來最強新機，且iPhone於大陸618促銷檔期展現亮眼動能，這股動能若延續到下半年，新機出貨量可望有上調驚喜，主力供應商喜迎商機。

楊維倫說明，新iPhone潛在亮點是瀏海尺寸更小、電池續航力更佳、相機表現更強與更強大的應用處理器，對應至台系供應鏈，摩根大通最看好獨家代工應用處理器的台積電，以及在鏡頭競爭中崛起的玉晶光。

本土投顧大行則指出，同為蘋果供應鏈的華通，受惠下半年新產品重新報價，獲利率可望回升，升評「買進」、調升推測合理股價至54元。法人說明，第三季蘋果新iPhone量產、華通取得電池軟板訂單，預期iPhone銷售成長優於整體智慧機產業，估計單季每股純益1.34元，季增144％。

以賽亞調研（Isaiah Research）執行長曾盟斌產業調查後評估，2021年下半年整體新iPhone出貨量約8000～8500萬支，估計值與摩根大通相近，進一步拆解各機型出貨組成，iPhone 13 mini為500～1000萬支、iPhone 13為3000～3500萬支，13 pro與13 pro max都是2000～2500萬支。

摩根大通推算，新iPhone下半年出貨量8500萬支，比2019、2020年下半年新iPhone循環時的7500～7600萬支，多出一成以上。