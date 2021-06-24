ABF三虎近期股價輪番強勢，摩根士丹利證券將景碩（3189）股價預期調升到170元，居市場最高，隨族群股王南電（8046）23日盤中首度衝關400元，股價在伯仲之間的欣興（3037）與景碩，比價效應正式啟動。

台股過去一段時間由航運獨領風騷，電子各次族群中，就以ABF族群表現數一數二，隨南電觸及400元新層級，象徵股價新升級波段啟動，景碩23日收137元、欣興收132元，在南電帶領下，兩檔指標股比價上攻可期。

摩根士丹利證券指出，儘管景碩自2019年來股價表現不俗，但相對台股的ABF同業，仍是相對落後，考慮到ABF產能極為吃緊狀況完全未緩解，景碩又將持續拓展市占，未來一、二年成長性將超越整體市場，現在獲利了結還嫌太早（Too early to take profits）。有趣的是，景碩股價近期一輪猛攻，已超越花旗環球賦予的125元、瑞穗證券的135元股價預期，外資後續再調升空間，引發遐想。

欣興獲得內外資研究機構的高度青睞，市場最高股價預期是高盛的180元，摩根大通、花旗環球給予168與165元股價估值，多頭觀點長期不見動搖。凱基投顧研判欣興主要客戶群加速晶片導入小晶片技術（Chiplet）與嵌入式多晶片互連橋接（EMIB），開始滲透在伺服器、人工智慧（AI）、高效能運算（HPC）、桌機與筆電等應用下，對ABF需求大幅提升且時程更提前，近日加入看多欣興行列，升評「買進」。

同時，考量欣興新廠量產提前、客戶出資投資設備，加上昆山遷廠補貼人民幣5.5億元，研究機構上調欣興獲利，2021每股純益落在6.09～7.17元，外資更看好欣興2022年獲利再上層樓，預期每股純益來到8.36元。