台灣本土疫情從5月爆發以來，仍沒有鬆懈的本錢，指揮中心23日宣布三級警戒延至7月12日，希望民眾能再忍耐，其實不少人已在家待超過1個月，明星們也會在社群分享居家防疫生活，曾國城就曬出和家人玩「以色列麻將」的照片，而豪宅內部也罕見跟著曝光。

因為兒子表示要玩桌遊「拉密Rummikub」是以色列麻將，讓曾國城聽到關鍵字「麻將」，就直說當然要玩一波，他強調沒有代言桌遊，不過這種桌遊益智動腦，很適合全家人整個下午聚在一起同樂，大讚防疫新生活找到新樂趣。

而從他曝光的照片，可以看見一家四口聚在客廳玩桌遊，客廳相當寬敞，擺設簡約高雅，落地窗外還有陽台，種著不少植物，明亮又乾淨的內裝，看上去相當舒服。

最正主播蔡尚樺留言「一家一起腦力激盪好幸福」、陸元琪也表示自己的孩子很愛玩拉密，網友大讚「這個很好玩但也很燒腦」、「很燒腦的遊戲，老少咸宜」，同時網友也不忘稱讚「城哥的家也太美了」。

因為疫情關係，不少藝人工作也跟著停擺，過去主持5個綜藝節目還常主演舞台劇的曾國城，也難得放長假在家「類隔離」，而在家防疫期間他不但開了IG帳號，還過起追劇的宅生活，不過他的「曾拌麵」網購銷量逆勢成長，成為不少人囤貨的選擇。

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