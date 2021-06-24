小編今天（24日）精選5件不可不知的國內外財經大事。台積電預期5奈米2021年產能將較2020年增加逾二倍，2021年EUV光罩護膜（Pellicle）產能是2019年的20倍，亦即台積電EUV產能將在下半年進入大爆發周期循環。法人傳出，百億神秘大買盤，搶進台積電等大型權值股，創下自營商史上最強買盤紀錄。

【1】台積EUV產能 下半年爆發

隨著蘋果A15應用處理器及M1X／M2電腦處理器、聯發科天璣2000系列5G手機晶片、超微Zen 4架構電腦及伺服器處理器等新款晶片，下半年開始陸續採用支援極紫外光（EUV）技術的5奈米量產，台積電預期5奈米2021年產能將較2020年增加逾二倍，2021年EUV光罩護膜（Pellicle）產能是2019年的20倍，亦即台積電EUV產能將在下半年進入大爆發周期循環。

【2】自營商砸百億大換股 掃貨創史上紀錄

自營商23日大手筆買超台股141億元，扣掉避險28.86億元，仍大灑銀彈113.07億元，買進台積電等大型權值股，創下自營商史上最強買盤紀錄。法人傳出，百億神秘大買盤主要來自於某大型龍頭證券自營商，一方面為台灣50等ETF進行季度調整，另外則在「萬七」進行中期投資布局、並汰弱留強，也同步拉高季底作帳力道。

【3】航海王讓位 電子3王領漲

台股人氣股豬羊變色，大股東申報轉讓持股，引爆航運股多殺多的賣壓，貨櫃三雄長榮、陽明、萬海全數打入跌停，資金轉向電子股「無縫接軌」，電子三王台積電、聯發科、聯電重獲投資人青睞，加上周選擇權結算拉尾盤，終場加權指數大漲261.16點，漲幅1.53％，收在17336.71點。

【4】Fed老大鮑爾再唱「鴿」 那斯達克指數創新高

美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）22日在國會作證釋出鴿派言論，激勵美股走高，科技股巨擘帶動那斯達克再創新高，微軟市值首度跨越2兆美元大關。

【5】變種病毒肆虐 美憂印度Delta大擴散

最初在印度發現、具有高傳染力的Delta變種病毒來勢洶洶，各國提高警戒，嚴陣以待。研究人員警告，該變種病毒正在美國迅速傳播，未來兩～三周內恐將成為主流病毒株。中國方面除擔憂該變種病毒在本地蔓延，同時為確保明年冬奧和中共二十大順利舉行，嚴格的邊境管制措施傳將持續至明年下半年。韓國也示警，必須嚴防變種病毒威脅。