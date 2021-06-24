台北市一位男子阿漢(化名)，到林森北路一家號稱美女如雲的禮服店消費，與其中一名酒女娜娜(化名)在包廂裡玩得很開心，阿漢玩到一半尿急上廁所，娜娜也跟著進去，不僅幫阿漢口交，還狂搖豐臀引誘阿漢以「背後式」與她發生性關係，但阿漢事後卻遭娜娜挨告性侵，所幸檢方調閱監視器，發現2人事後親暱離開包廂，這才還給阿漢清白，將他不起訴處分。

阿漢去年8月間，與友人約好到林森北路這家禮服店談生意，友人找來幾名頗具姿色小姐坐枱，幾杯黃湯下肚後，阿漢與坐在他身旁的娜娜，越玩越開心，後來阿漢尿急去上廁所，娜娜也跟著進去，2人在裡面待了一陣子後才出，當時阿漢的友人還問他怎麼去那麼久。

喝完狂歡結束後，娜娜要求阿漢帶她出場，但阿漢以一早要上班為由予以婉拒，不料沒多久就收到警方的到案約談通知書，這才知道被娜娜告性侵。

娜娜提告時指稱，當晚她喝多要進廁所打電話，阿漢就跟進去強脫她裙子，還把她壓在洗手台從背後對她硬上，她一直說不要，還用手試圖撥開，終因醉後無力反抗，被阿漢性侵得逞。

阿漢到案後坦承與娜娜在廁所裡發生性關係，但辯稱是娜娜跟他進廁所，2人先是擁抱、親吻，接著娜娜主動幫他口交，再站起來背對著她搖晃豐臀，因為一時忍不住就沒戴保險套與她發生性關係。

檢察官調閱酒店監視器錄影畫面，發現2人手挽手、狀似親暱走出包廂，走出包廂，且娜娜聲稱遭性侵，但全身卻無明顯外傷， 加上無法提出其他遭性侵事證，因而將阿漢處分不起訴。

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