Team USA's 12-man roster for the Tokyo Olympics:



Kevin Durant

Damian Lillard

Bradley Beal

Jayson Tatum

Devin Booker

Zach LaVine

Kevin Love

Bam Adebayo

Draymond Green

Jrue Holiday

Khris Middleton

Jerami Grant — Shams Charania (@ShamsCharania) June 23 2021

根據《The Athletic》權威記者查拉尼亞24日爆料，由於籃網後衛「大鬍子」哈登因右腿傷勢退出，公牛後衛拉文與活塞前鋒葛蘭特宣布加入，參加今年東京奧運的美國男籃12人名單總算全部出爐，不過一切仍等7月6日正式開訓之後才可確認。

在查拉尼亞目前確認的美國男籃12人名單當中，除了今天宣告加入的拉文與葛蘭特，還有籃網前鋒杜蘭特、拓荒者後衛利拉德、巫師後衛畢爾、塞爾提克前鋒塔圖、太陽後衛戴文布克、騎士前鋒洛夫、熱火中鋒阿德巴約、勇士前鋒卓雷蒙格林、公鹿前鋒米德頓與後衛哈勒戴。

從當前的美國男籃陣容來看，最大的問題就是缺少正統中鋒壓陣，唯一算是主打中鋒位置的只有阿德巴約，不過當前NBA趨勢本來就不太重用傳統型中鋒，或許這樣就很足夠了，另外是米德頓、哈勒戴與戴文布克都還在季後賽爭搶總冠軍，何時可以報到未定。

《ESPN》權威記者沃洛納斯基也在今天爆料，本季跟年度新人獎項擦肩而過的灰狼前鋒愛德華茲，目前已被美國籃協選進「靶子隊」，將在7月6日前往拉斯維加斯擔任美國男籃的訓練對手與「備胎」之一，接下來還有誰會入選，將會陸續公布。