指揮中心昨（23日）宣布全國三級警戒延長至7月12日，然而苗栗縣議員曾玟學卻貼出京元電內部訊息爆料，前進指揮所才剛撤出，京元電竟然決定在下周一就取消員工分流上班，引起譁然。

京元電在6月初爆出群聚感染事件，累積超過200名員工確診，甚至波及鄰近超豐、智邦等大廠，當時指揮中心為了盡快控制疫情，派出醫福會執行長王必勝赴京元電成立前進指揮所，並透過員工分流上班、染疫移工隔離等方式控制疫情，近日疫情走勢趨穩，前進指揮所也於21日撤離。

沒想到，曾玟學昨晚在臉書貼出京元電內部訊息指出，該公司指示員工「下週一起，取消ABC分流」另外也有員工表示，「ABC分流，到本週五結束，6/28全部正常上班，這是處長Po的」。

對此，曾玟學說：「雖然苗栗疫情狀況已趨穩，但前進指揮所才剛撤出，馬上就這樣，不經讓人質疑分艙分流是不是只是做給指揮中心看的」此外，曾玟學強調，「許多告知我們訊息的員工都充滿擔憂，同業的科技廠們甚至竹科都還維持著分流，希望公司至少施行到三級警戒解除，畢竟這病毒是如此狡猾，最容易在鬆懈時來襲。」

最後，曾玟學向京元電喊話，「我知道大家都撐的很辛苦，很多店家都快撐不下去但仍在努力中，企業們當然也是，但指揮中心延長三級警戒就是希望徹底防範，在解除警戒之前都不能掉以輕心。希望大家能盡力配合，一起再撐一下，別浪費前面這麼久的努力。」