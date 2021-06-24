國民黨台北市議員羅智強日前痛批蔡政府是「疫苗乞丐」，引發各界關注。羅辦公室主任楊植斗表示，從民進黨上至總統蔡英文、下至綠營小側翼，近日「傾全黨之力」圍攻羅的態勢，以及部分媒體口徑中的言論，可見「疫苗乞丐」四個字確實打到蔡痛腳，而羅更是民進黨目前最怕的人。

楊植斗23日在臉書發表文章《業配新聞打羅智強？民進黨真的怕了》內文指出，「疫苗乞丐」之戰，蔡英文親上火線回應羅智強，開完中常會後，民進黨發言人再點名一次，傾全黨之力打強，顯見「乞丐」一詞對民進黨的傷害。23日三大媒體更像是約好了一樣，引用一位不具名「綠營幕僚」的數字，說「疫苗乞丐」的負面聲量太多，連藍營自家人都不買單；然這位「幕僚」的數據不知從何而來，資料也難辨真偽，細看這三篇報導，除了編排順序不同，報導的內容丶取材，「幾乎有87%像！」

楊植斗分析，民進黨目前對羅智強祭出兩大招——第一：「全黨圍毆羅智強」，上至蔡英文，下至綠營小側翼，這兩天傾巢而出圍毆羅智強，希望羅受不了，乖乖閉上嘴巴；豈料羅愈戰愈勇，甚至一個人敵過所有綠營聲量，週一晚間向蔡下戰帖的臉書發文，至今超過9萬讚，放眼整個綠營，誰有能力迎擊羅智強？第二：「業配新聞，分化國民黨」，眼見圍毆起不了作用，23日民進黨直接不演了，發稿請媒體爆料，說疫苗乞丐的負面聲量高，希望國民黨聽信謠言，從內部分裂藍營，也瓦解支持者的信心。

楊植斗強調，稍微想一下就知道，如果「疫苗乞丐」沒打到蔡英文的痛腳，蔡又何必特別回應？如果「疫苗乞丐」真的讓國民黨的負面聲量增加，綠營幹嘛那麼好心，業配給媒體叫你不要再講？頭殼有洞？如果「疫苗乞丐」真對國民黨有傷，那綠營該做的是「安靜看戲」，而不是大張旗鼓的聲討羅智強。楊直言：「立陶宛捐贈2萬劑疫苗，民進黨卻要無恥的說是『爭取到的』，坐實了這個政府，就是名符其實的疫苗乞丐。」