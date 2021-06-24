醫師分享「注射疫苗、染疫死亡的人數及死亡風險」的表格，呼籲大家不可忽視疫苗對高齡者的風險。（圖／翻攝自王明鉅臉書）

打疫苗後猝死頻傳，雖然目前還沒有死因與疫苗直接相關，但仍讓許多民眾遲疑、不敢打疫苗，對此，台大醫院癌醫中心分院副院長王明鉅分享一張表，粗算打疫苗與染疫死亡的比例，並引述研究指出，台灣年長者打疫苗後猝死的發生率竟是美國的4倍，而這個計算方式或許有些粗糙，但卻是一個值得注意的警訊。

王明鉅昨在臉書分享「注射疫苗、染疫死亡的人數及死亡風險」，從表中可見，他粗算接種疫苗的死亡風險為0.0260%、染疫死亡的風險則是0.0149%，但因兩者的比較日期與年齡項目不同，讓不少網友們質疑，這個計算方式不夠客觀。

面對網友質疑為何不用75歲以上染疫死亡人數來比較，王明鉅在留言處回應，因為公開的資料中沒有，擁有這項資料的只有健保署，但他不知道對方敢不敢公布。

王明鉅隨後再度發文表示，經過他與認識的醫師和藥師討論整理，根據研究指出，美國75歲以上老人的心臟猝死率是每10萬人中有346人猝死，平均下來美國75歲以上老人每10萬人中，每天有0.947人會猝死。

王明鉅接著說，而在6/15到6/22期間，共有36萬9402位75歲以上的老人接種疫苗，所以如果這些打疫苗的老人，發生心臟猝死的機率與美國同齡者相同，老人打疫苗後猝死的人數應是369274x 0.947/10萬人/天x 7天=24.48人。

王明鉅指出，根據疾管署公佈的數據，台灣75歲以上年長者打疫苗7天內的死亡人數為96人，是美國的3.92倍，遠大於美國同年齡層老人心臟猝死率所計算出來的估計值24.48人。然而「台灣打疫苗的75歲以上的長者的心臟猝死率，真的是美國同齡者的心臟猝死率的4倍嗎？」

王明鉅認為，台灣老人的心臟猝死率，不會比美國老人的心臟猝死率更高。以疾管署23日公佈的疫苗統計數據中，22日新增施打AZ疫苗第一劑的人數是3萬7693人，75歲以上打疫苗7日內死亡人數增16人，累積合計112位。而這個實際的「心臟猝死率」比計算出來的美國同年齡層老人的心臟猝死率，更是高過4.1倍以上。

王明鉅表示，儘管他的計算有些粗糙，但目的是檢查是否有「安全性訊號（safety signal）出現」。當有此訊號出現時，權責單位應做更詳盡的流行病學研究，以期得到更多安全性的資料。而這份簡單的分析也不是要造成恐懼，而是希望中央針對死亡個案，做危險因子分析，公開數據，讓醫療人員知道哪些狀況下打疫苗是安全的，哪些情況下是要暫緩接種的，避免老人家打個疫苗還要做無謂的擔心。