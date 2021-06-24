美國國際貿易委員會（ITC）周三表示，自韓國、台灣和泰國進口的客用車及輕型卡車輪胎，使美國製造商「受到重創」。

ITC並表示，來自越南受到補貼的客用車輪胎，亦有損美國國內製造商。

ITC表示，美國商務部將據此對從韓國、台灣和泰國進口的客用車和輕型卡車輪胎發布反傾銷稅命令，並對從越南進口的客用車輪胎祭出反補貼稅。

ITC並表示，從越南進口、以低於公平價值在美國銷售的輪胎產品「可以忽略不計」，並已表決通過終止對越南的反傾銷稅調查。美國商務部拒絕對此發表評論。

在代表美國輪胎廠工人的美國鋼鐵工人聯合會（the United SteelworkersUSW）提交訴願書後，美國商務部在2020年對從韓國、台灣、泰國和越南進口的汽車輪胎展開雙反調查。

該工會對ITC的裁決表示歡迎，美國鋼鐵工人聯合會國際部門總裁Tom Conway發布聲明表示：「我們很感激ITC確認了聯合會成員每天看到的情況：他們故意削弱我們國內的產業，並打垮我們的市場」。

USW橡膠/塑膠產業業會議主席Kevin Johnsen表示：「目前的體系『顯然已被破壞』，在我們能獲得補救之前，我們必須先以失去工作和市占縮減來證明受到的傷害。在那之前，美國工人已經在受苦」。

USW去年表示，該工會在2015年贏得美國政府的命令，對中國進口的汽車輪胎祭出反傾鎖稅，此後中國的進口量急劇減少，讓美國國內產業得以投資新產能。

美國鋼鐵工人聯合會在2014年7月投訴中國進口的客用車和輕型卡車輪胎在美國傾銷，且獲得中國政府超額補貼。美國政府在經過調查後，於2015年宣布對中國進口的客用車和輕型卡車輪胎分別課徵19.17%～87.99%的反傾銷稅。

2020年美國從韓國、台灣、泰國和越南進口價值約44億美元的輪胎。USW此前曾表示，自2017年以來，從這4個國家進口的輪胎成增近20%，並在2019年達到8530萬個。