因應低利率環境及法令規範，三商壽(2867)領先業界早一步調整商品策略，自2017年開始全面轉型，從傳統固定利率的商品轉型為銷售投資型商品，除了更符合客戶需求之外，也有助於穩健公司的財務結構。公司也聚焦提供完整的商品線、精選優質的投資平台及扎實商品銷售訓練兩大策略，逐漸帶來成效。

以投資型商品新契約保費收入占比來看，2017年為43.9％，至2018年已提升到超過6成，到今年第1季占比衝高至88.1％；而以保費收入金額來看，2020年投資型新契約保費收入191億元，投資型商品總保費收入262億元，其中分期繳投資型商品新契約保費較2019年成長逾30.2％，投資型商品轉型已達成效，銷售比重及保費比重逐年提升。

三商壽主推投資型策略一是提供完整的商品線及精選優質的投資平台：該公司投資型商品主要分為分期繳、躉繳或彈性繳、變額年金等三類，是業界產品線最齊全的公司。在保戶所關心的投資標的部分，該公司提供專家操作的類全委帳戶、靈活配置的基金以及訴求被動式管理貼近指數表現的ETF，以精選優質的投資平台供保戶選擇及運用。

策略二是扎實商品銷售訓練，投資型商品測驗合格率為業界最高。三商壽表示，重視業務員通路，更願意投入資源提升業務員的商品專業，內部除了推行儲備業務主任專案，也推出如理財講座等投資型商品相關課程，並且於通訊處晨會中安排固定時段提供基金公司說明基金趨勢，於結束後上架數位學院，供業務人員反覆學習，以深化業務人員對於投資型商品信心與銷售能力。長期運作之下，三商壽2020年業務員投資型商品測驗合格率高達79.3％，高於業界合格率兩倍。