新北市一名人夫小羅（化名）婚後仍在外花天酒地，經常外宿，把妻小留在家中，甚至還在妻子的手機中安裝GPS定位系統，其妻子忍無可忍便向法院訴請離婚，岳母也出庭證述夫妻感情不睦，經台北地院裁決，判准兩人離婚，小孩則共同扶養。

判決書指出，小羅的妻子主張兩人於2014年登記結婚，婚後兩人共同於新北市生活，育有2名未成年子女，但小羅在婚後卻無心家庭，經常與朋友在外喝酒、賭博而夜不歸宿，完全無心經營家庭生活。

不僅如此，小羅的妻子還發現，小羅在未經她的同意下就擅自在她手機中安裝GPS定位系統，此舉已嚴重侵害她的個人隱私，且她已於2019年8月間與小羅分居至今，認為兩人已無法維持婚姻，遂向法院訴請離婚，並請求2名小孩監護權，要求羅男支付扶養費，直至小孩成年。

對此，小羅則認為婚姻還能繼續下去，他願意改變自己，希望妻子能將以前的事情忘掉，讓他能有機會彌補等語。法院審理時，小羅妻子的母親則出面作證，證述小羅有遲到的習慣，例如出門買早餐，但一出去就是2至3小時才回來，讓妻小在家挨餓，且小羅夫妻倆分居快兩年，真的沒有感受到小羅因此而有改變。

法官透過小羅妻子所提交的證據以及羅妻之母親證詞，認定兩人的婚姻已難以維持，再加上小羅妻子無意願繼續，因此判准兩人離婚；而監護權的部分，法官參酌社工訪視報告判定，雙方都願意主動陪伴小孩，互動也不錯，最終判定小孩由雙方共同監護與扶養，小羅每月需負擔2名小孩各13451元。可上訴。