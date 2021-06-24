(09:50更新)台股今(24日)開高震盪走高，航運股受惠散裝航運報價指標BDI反彈，散裝、貨櫃族群同步走揚，昨日16檔跌停的航運股今日再度啟航，萬海、新興、志信、中航、台驊投控等盤中攻上漲停，鋼鐵股也不落人後，聚亨、威致、海光都站上漲停價。

台積電以598元開高後，遭遇賣壓，盤中一度翻跌至591元，下跌4元，聯發科也是開高945元，盤中一度翻跌至932元，下跌9元，聯電則開低震盪，盤中低點來到52.3元，下跌0.7元。

美股周三漲跌互見，台股今(24日)開盤以17358.57點、上漲21.86點開出，台積電產能大爆發，股價以598元開出，上漲3元，長榮、陽明開低，萬海開227.5元，上漲1.5元。

美國聯準會(Fed)主席鮑爾周二才國會聽證會中承諾不會太快升息，周三又有Fed官員放出鷹派言論，引發華爾街不安，道瓊工業指數終場下跌71.34點(或0.21%)，收在33874.24點，標普500指數收盤下跌4.60點(或0.11%)，收在4241.84點，那斯達克指數收盤上漲18.5點(或0.13%)，收在14271.73點，費城半導體指數終場上揚11.79點(或0.37%)，以3197.22點作收。台積電ADR收盤上漲1.50%，聯電ADR上漲1.42%。

台股23日在台積電領軍下開高走高，終場收在17336.71點，上漲261.16點，成交值5247億元，統計三大法人，自營商買超141.92億元，外資及陸資買超109.56億元，投信則賣超16.42億元，合計買超235.06億元。

法人提醒，目前仍屬高檔震盪格局，但需注意新台幣連續7個交易日貶值，且23日已突破28元大關，貶值趨勢恐逐漸成形，資金面已不像先前樂觀，將會形成盤面隱憂。