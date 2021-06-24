「抗疫女神」賈永婕最近為了防疫物資四處奔走，數周前她也發起送愛心便當到各大醫院的活動，就是怕這些在第一線的戰士們沒時間吃飯餓肚子，熱血行動引來網友稱讚。今(24日)凌晨她再度發文除了介紹神隊友之外，也難得跟部分醫護人員粉絲致歉，解釋自己因分身乏術，無法親自現身汐止國泰，但她人未到心意仍滿滿，依然準備了許多美食。

上月新冠肺炎疫情本土確診數暴增，指揮中心宣布升級到三級警戒，讓不少醫護人員都備感壓力，醫療量能也受到關注，有鑑於此，賈永婕起初是以自發性質的送愛心餐點到各大醫院，後來她更募資送醫療物資，除了救命神器HFNC（高流量氧氣鼻導管全配系統）、PAPR（電動過濾式呼吸防護具），昨透露又有新物資需要購買，名為電子影像喉頭鏡。

賈永婕近日每天仍準備愛心餐送往各大醫院。（圖／翻攝自賈永婕的跑跳人生臉書）

賈永婕今凌晨發文，透露是自己主動詢問才知道電子影像喉頭鏡的缺乏，她有個神隊友、台灣之光美國紐約醫學中心重症專家Tina，對方是在美國一年照顧了5000多例新冠肺炎病人的ICU主任，之前她曾回台灣分享抗疫經驗，大家都稱她是神力女超人，賈永婕詢問對方，以她的經驗有什麼是台灣很需要的設備？她回應應該是電子影像喉頭鏡。

賈永婕說，得知此資訊後她也直接問台灣的醫師是否需要？醫生也證實確實有必要性，她便先補給慈濟7支，訂了70支還在路上，其他的候補，「反正我這次就是抱定主意跟死病毒拚了，醫護人員要什麼我就補上！」，也強調很抱歉昨天沒到汐止國泰醫院，「我知道千萬粉絲都在那邊等我非常非常抱歉！但是我的心意還是有到，很認真準備了很多的美食！」有粉絲為她打氣，寫下：「真的很有『毅力恆心』的要打敗難纏的病毒⋯⋯快0確診了～妳的夢想一定會實現的⋯加油」，賈永婕親回：「加油，朝著目標往前」。

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※免付費防疫專線：1922、0800-001922