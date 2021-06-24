The Boston Celtics are finalizing an agreement to hire Brooklyn Nets assistant Ime Udoka as the franchise's new coach sources tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 23 2021

沒想到「綠衫軍」塞爾提克的總教練職位這麼快就敲定了！根據《ESPN》權威記者沃洛納斯基24日搶先爆料，籃網助教烏度卡擊敗快艇助教畢勒普斯、公鹿助教哈姆等強勁對手，確定即將取代升任籃球事務總裁的史蒂文斯成為綠軍新主帥。

根據沃神爆料，烏度卡能夠擊敗眾多教練成為塞爾提克新主帥的主因之一，就是獲得包含塔圖、傑倫布朗、史馬特等塞爾提克主將的全力支持，烏度卡曾在2019年世界盃男籃賽擔任美國隊教練，當時就跟這3名塞爾提克球員合作相當愉快。

烏度卡擔任球員期間表現並不突出，僅在湖人、尼克、拓荒者與馬刺等隊打過球，2012年退役之後，隨即加盟馬刺成為助教，在總教練帕波維奇身邊一待就是7年，上季轉任七六人助教，本季又跳到籃網當助教，如今總算生涯首次升任總教練。

隨後《波士頓先驅報》記者莫菲也確認沃神的爆料，同樣強調塞爾提克選擇烏度卡的主因，仍是塔圖、傑倫布朗與史馬特等主力的點頭答應，「除非這幾名關鍵球員同意，否則塞爾提克不會做任何事情。」看來塞爾提克的人和問題終於獲得有效解決。