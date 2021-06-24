主機板廠華擎(3515)發布全新AMD平台的10公升DeskMini Max概念電腦。DeskMini Max可支援最新的AMD Ryzen CPU和APU、獨立顯示卡以及高達128GB的DDR4記憶體。

該款迷你概念電腦除了預留四個PCIe插槽的空間，便於安裝PCIe卡、5.25吋光碟機、3.5吋硬碟或是單風扇水冷散熱器等周邊裝置，還能夠藉由四根支援ECC記憶體模組的U-DIMM插槽以及RAID功能，建立專屬迷你工作站。DeskMini Max讓使用者可以根據不同需求，輕鬆打造出多樣化的配置。

DeskMini Max擁有一個M.2固態硬碟、兩個SATA介面和九個USB連接埠，包含在主板前側的一個Type-C介面，提供行動裝置充電和資料傳輸功能。在不另外安裝顯示卡的情況下，可同時支援最多三個顯示輸出。此外，DeskMini Max使用80 PLUS銅級認證和客製化線長的電源供應器，讓整線更簡單的同時，還能節省空間，並且帶來更好的散熱表現。

華擎5月營收，受惠伺服器追單強勁，單月營收衝上16.52億元，月增24.09%、年增67.35%，創歷史新高紀錄，累計今年前5月營收達65.79億元，年增39.59%。

華擎第2季伺服器客戶追單強勁，目前產能接近滿載，訂單能見度可到7、8月，也看好下半年在AMD、英特爾、輝達等新品推出，主板、顯卡需求將再提升，全年展望樂觀，可望逐季成長。