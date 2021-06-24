台北市議員羅智強日前因提出「台灣是疫苗乞丐」的說法，遭綠營圍剿，總統蔡英文也親自出面表示不恰當，藍營多人則為羅智強打抱不平，前立委孫大千今(24)日就在臉書表示，民進黨在狂打羅智強轉移焦點前，能否先想一想，這些問題不都是蔡政府自己害的嗎？

「蔡英文震怒，總統府621大地震！」羅智強日前指出，有位還在政府工作得朋友22日向他爆料，他批蔡英文是「超前乞丐」，狠狠踩中蔡英文痛腳，蔡怒到要御駕親征羅智強，整個民進黨也大爆炸。羅智強說，行政院長蘇貞昌、駐日代表謝長廷相繼出手，立委民代、側翼蟑螂傾巢而出，同一時間血滴子齊出、奮勇爭先，搶殺羅智強來向蔡英文表功。

圍剿羅智強轉移焦點，孫大千4問蔡政府：這不都你們害的嗎？(圖/翻攝自孫大千臉書)

對此，孫大千表示，民進黨現在想藉著圍攻羅智強來轉移防疫不力的焦點，但還是請民進黨捫心自問，是誰讓台灣從口罩援助者，變成疫苗受援者？是誰讓台灣從防疫資優生，變成防疫末段班？是誰讓台灣人民從原本的返國躲避疫情，變成現在的出國施打疫苗呢？是誰讓台灣從世界的防疫模範，變成全球的防疫笑話？

這一切不都是民進黨害的嗎？羅智強指出，如果民進黨有這麼多時間來修理羅智強，不如專心努力的推動疫苗採購，化解疫情吧！與起在國內發起論戰，攻擊找出問題的人，不如專心解決問題，不要愧對當初投票給你們的民眾。