【愛傳媒葉毓蘭專欄】醫護警消都是這次疫情中第一線人員，也是接觸病毒高風險族群，指揮中心也把他們列為施打疫苗的第一、第二優先類別，以保障他們免於受感染風險，維持醫護救護及維持秩序能量，但是，他們的同住家屬呢？

醫護警消人員工作環境，根本無法完全不接觸到病毒，即使本身做好防護，也會擔心把病帶回家感染家人，加以目前已有數十醫護警消確診，因此很多醫護警消從疫情爆發投入工作以來都不敢回家，只能住宿舍甚至自己花錢在外租住，生活上不自在不說，與家人只能透過視訊聯繫，請問，這種情況還要維持多久？

很多醫護警消向我陳情，希望幫他們爭取同住家屬能列公費疫苗優先施打對象，我於6月5日行文指揮中心為他們請命，想不到得到的回復竟然是「會滾動調整，未來亦將視疫苗供應期程與數量，依序逐漸擴大至全體國民皆能公費接種」，意思是不是醫護警消同住家屬完全沒有列優先可能？

國外支援疫苗陸續抵臺，現有疫苗已超過485萬劑，雖距足夠數量仍有很大差距，但是，請指揮中心再為這些真正投入第一線而且接觸病毒高風險的人考量，還給他們與家人團聚正常生活的權利，請給他們同住家屬優先施打疫苗。

作者為立委、前警大教授

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