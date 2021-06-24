【愛傳媒楊秉儒專欄】覺得有點奇怪，最近駐德國台北代表處代表謝志偉先生好像都沒啥聲音了？之前不是一直說，不要跟BNT疫苗的大中華區總代理「上海復星醫藥集團」談，要直接跟BNT疫苗的總公司談？

BNT疫苗研發生產是由美國輝瑞藥廠與德國BioNTech合作，BioNTech是德國品牌，謝志偉先生不是一直待在德國嗎？怎麼都沒看您為您熱愛的台灣同胞們戮力以赴呢？

就算立陶宛政府真如民進黨政府宣稱，是感念中華民國去年捐贈十萬片醫療口罩援助立陶宛之情，可是，在您主導之下，當初我們送給德國的醫療口罩是一百萬片耶！

足足是給立陶宛的10倍喔！這一百萬片醫療口罩值不值得回敬20萬劑BNT疫苗？

哎喲！這樣不行啦！連位階比你低的「台北駐拉脫維亞代表團」都可以去跟立陶宛政府跪求，為身處水深火熱的台灣同胞們爭取到2萬劑AZ新冠疫苗了，身為駐德代表，自稱是「台灣大使」的謝志偉先生，您被您的外交部同僚們完全比下去了，難道不會想挖一個地洞鑽下去，無顏面對江東父老嗎？

還是說，您只敢去霸凌溫和善良，與世無爭的小燕姊，柿子挑軟的吃？

作者為資深媒體人

照片來源：作者臉書截圖。

●更多文章見作者臉書，經授權刊載。

●專欄文章，不代表i-Media 愛傳媒立場。