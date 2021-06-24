中華電信光世代網路今凌晨3時多傳出斷線，不少用戶無法正常連線上網，全台北中南各地皆有地區受影響，估計影響上萬用戶，PTT大批鄉民哀鴻遍野，到上午9時40分左右，有網友回報網路已恢復連線，但斷線長達6小時，至今中華電尚無正式回應。

一名鄉民今（24）日於PTT八卦板發文發問，是否有人的中華電信光世代也掛點，並透露自己居住於台中市秋紅谷附近，嘗試撥打客服詢問原因都沒有接通。貼文曝光後，大批鄉民紛紛回報災情，「台北大安也掛了，30分鐘了」、「台中南屯這邊掛了」、「台中3點多4點就掛」、「花蓮也掛了」、「雲林西螺也壞了」、「我以為是我沒繳錢」、「家裡剛換一堆智慧家居結果沒網路都沒作用」等。

另外，也有不少網友湧進中華電信《HiNet光世代》臉書粉專留言，「網路完全無法連接上網，整個工作都停擺，客服電話永遠打不通」、「網路爛的可以，打電話客服也沒回應」、「到底要不要給我連網啊？客服人員是不會多增加幾位嗎？電話一直打不通」、「網路斷了是要怎麼工作？」不過有網友回報，大約於9點40分左右，網路陸續恢復連線。

對此，《中時新聞網》詢問中華電信其原因，目前仍未獲得回應。