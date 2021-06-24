國民黨台北市議員羅智強日前批蔡政府是「疫苗乞丐」，引發熱議。媒體人「逆風的烏鴉」指出，一個人會變成乞丐無非先天條件、大環境變化、個人因素三大原因，如今民進黨及其支持者藉「乞丐說是在侮辱捐疫苗的國家」，以及「缺疫苗因對岸打壓屬非戰之罪」兩大說法，意圖「偷換概念」，意圖翻轉台灣成為疫苗乞丐全因自作自受的真相。

逆風的烏鴉今日（24）在臉書發表文章《乞丐是怎麼練成的？》內文指出，一個人之所以會淪為乞討度日，不外乎三種原因：先天條件、大環境變化、個人因素。第一種如家庭環境差、身體有殘疾，第二種如古代災荒或戰爭、經濟大環境受創，第三種如紈褲子弟花天酒地敗光家產、好吃懶做不務正業、自己找死屢屢判斷錯誤；前二種屬「非戰之罪」，第三種則屬「自作自受」。

逆風的烏鴉認為，台灣被稱為「疫苗乞丐」，民進黨和綠營支持者很努力的試圖翻轉這個說法，其手法主要是透過兩個概念的偷偷轉換：第一個，是讓大家以為「乞丐說是在侮辱捐疫苗的國家」；第二個，是明明是第三種類型的乞丐，卻要你認為是第一種或第二種「非戰之罪」型。

為什麼說這是偷換概念？逆風的烏鴉表示：「理由很簡單：譴責一個人好吃懶做變成乞丐，和是否譴責捐錢給他的人完全是兩回事。」他分析，某些處境堪憐的人固然可能有可惡的故事，但這不妨礙有人認為應該發揮愛心讓他活下去。綠營想偷換的概念，就是讓你以為你批評台灣變成疫苗乞丐，就是批評捐疫苗給台灣的國家，但其實這根本是兩回事。

逆風的烏鴉進一步分析，第二個偷換概念，是不斷強調台灣沒有疫苗是「外力」因素。是因為國際疫苗都短缺，是因為對岸打壓，台灣的疫苗問題都是先天不足、後天失調，和決策無關，從而讓政府從「乞丐責任」裡脫身。但事實是台灣變成疫苗乞丐，唯一應該負責的就是民進黨政府。台灣百分之百，就是屬於第三種「自作自受型」的乞丐，沒有任何其他原因。