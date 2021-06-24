今天在大聯盟場上天使以3：9不敵巨人，此戰他們派出「二刀流」大谷翔平登板投球，他同時也擔任第二棒出場打擊，可惜繳出3支0並吞下2次三振，不過在投球方面表現優異，他總計投6局被敲6安打失1分，送出9次三振和2次保送，自責分率2.58，下場時無關勝敗。

Of course this is how Shohei Ohtani’s substance check goes.



Smile. Laugh. Thank them.



pic.twitter.com/qGnQJcAF4o — Ben Verlander (@BenVerlander) June 23 2021

目前他累積3勝1敗投球成績，59.1局投球就能送出82次三振，K功相當可怕，對於還要擔任打擊手的他已非常不錯，今天他總共用105球是本季新高，有65個好球，球速最快飆到99.2英哩，也是大聯盟生涯用球數第二多比賽。

此戰是他本季第11次先發投球，創個人單季大聯盟最多次，可惜在第5局挨了一支陽春炮，否則極有可能拿下勝投，另外他在這場投球前也創下不少紀錄，在本季有8場先發責失在2分內，每9局12.3次奪三振、被打擊率.180，也是史上首位單季至少20轟、70次奪三振二刀流選手。

今天比賽雙方前4局都沒有得分，一直到第5局巨人雅澤姆斯基(Mike Yastrzemski)才從大谷翔平手中敲出全壘打突破僵局，不過下半局瑞吉福(uis Rengifo)的全壘打追平比數，雙方來到1：1平手，接著兩邊一直都沒有得分，比賽進入延長局面。

到第12局，巨人道格(Steven Duggar)敲出打點將比分拉開，但天使仍在下半局緊咬，拉加瑞斯(Juan Lagares)擊出一壘安打讓壘上跑者回來得分，比數又來到2：2平手，但巨人不想讓比賽夜長夢多，在13局上狂灌7分，包含陶企曼(Mike Tauchman)的3分炮重擊對手。

而天使在最後13局下半討回1分，但這就是他們最後攻勢，最終以3：9敗下陣來，克勞迪歐(Alex Claudio)吞下敗投，他只投了0.1局出現3次失誤失掉4分，自責分率升到4.88，最後關門的蓋拉(Junior Guerra)投0.2局被敲2安失掉3分，自責分率5.30，兩人合計就被打了7分。