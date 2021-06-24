全球領先的光學解決方案供應商艾邁斯歐司朗（ams OSRAM Group）宣佈，專為2D臉部識別系統開發推出了兩款紅外線LED（IRED）SFH4171S和SFH4181S。

這兩款IRED使用時，會向用戶臉部發射紅外線光，由紅外線攝影鏡頭拍攝臉部，如果拍攝的圖像與系統中儲存的圖像匹配，則設備解鎖。該兩款產品具有尺寸超小的明顯優勢，可實現筆記型電腦的超窄邊框設計，這也是當前筆記型電腦的流行趨勢。

艾邁斯歐司朗光學半導體產品經理Bianka Schnabel表示，在這兩款紅外線LED的幫助下，我們不斷簡化筆記型電腦中的安全應用整合，為製造商的未來型號提供了新的設計選擇。透過生物識別解鎖筆記型電腦免除了輸入密碼的麻煩，確保使用者可以在休息後快速恢復使用筆記型電腦。

艾邁斯歐司朗提供兩種波長的IRED：850奈米的SFH4171S和940奈米的SFH4181S。在SFH4171S波長範圍內，客戶可以明顯感受高靈敏度紅外線鏡頭所帶來的好處。而SFH4181S則避免了人眼可見的紅曝（red glow）效應。兩款產品都採用極為緊湊的Oslon P1616封裝。即使包含光學鏡片在內，該產品所需的安裝空間也僅為1.6mm×1.6mm×1.71mm。儘管尺寸小巧，但這兩款IRED能在1A時提供1150mW的出色光學功率和680mW/sr的光束強度。特殊的主要光學元件以35°光束角度將光束凝聚在一起，以改善性能，使紅外線鏡頭更容易拍攝高品質的圖像。