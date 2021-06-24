上回宅配「達克瓦滋」系列超級受歡迎，該不會還有人沒有看那篇文章吧！身為你的另一半在心裡難過你可能都不知道，現在不能人與人的連結，但心與心的連結超級重要的好不好，應該不會有人想趁機分手吧！不要因為小小疫情就經不起考驗，上次沒有跟到送出心意的「達克瓦滋」這次要趕緊跟上防疫送禮第二彈的「可麗露」而且蜂編會不定時繼續給大家宅配宅起來，蜂編一直以為自己是不喜歡吃「可麗露」的人，但是好吃的「可麗露」真的會讓你嚇到！外面酥酥脆脆的（而且不是硬喔！）裡面軟嫩軟嫩，口味的香氣直接飄散，齁快點來挑要宅配哪一家拉。

貳玖甜室 29pâtisserie

說到台北最好吃的可麗露，平常有在吃可麗露的人絕對會馬上聯想到「貳玖甜室」只要一公開預定時間就會馬上被搶光，完全就是一顆難求，越是搶不到就越想買，其中最受顧客歡迎的口味就是大溪地香草雃原味可麗露，酥脆有嚼勁的外皮搭配綿密軟Q的內餡，咬一口嘴裡就會充滿卡士達、香草的甜味，可麗露控真的務必嘗試，也還有其他口味可以挑選，大家除了手速要準備好之外，還要認真看每月品項有哪些。

訂購方式：查看粉專訂單文，每月品項、口味皆有變化。關於口味/售價/等訂購資訊，以當月發佈公告為主。

(圖／BEEMEN蜂報提供)

你好女孩

位在台南的「你好女孩」是個人的工作室，時常會有許多看起來很誘人的甜品釋出，每一張照片的甜品看起來都非常誘人讓人好想下單，除了生日蛋糕跟婚禮小物，他們的可麗露也是出了名的好吃，除了可麗露的口味有經過研究，在外包裝上面也完全不馬乎，要送人根本就是首選！

訂購方式：不定時在IG開設表單。

(圖／BEEMEN蜂報提供)

CIRCLING pâtisserie & canelé轉轉糕點

CIRCLING pâtisserie & canelé 只要一推出訂單就會立馬被搶報，完全就是最受歡迎的可麗露，脆脆的外殼一咬開後，裡面的內餡就會在口中散開，超多口味讓人愛不釋手，不管吃幾次都不會膩，裡面軟嫩的口感居然連照片都可以感受得到，因為實在是太難搶購還有粉絲會在下面留言，集氣希望自己能搶到呢。

訂購方式：每週四22:00以「限時動態上滑連結進入表單」做訂購

(圖／BEEMEN蜂報提供)

小樹森林甜點工作室

很多人覺得原味就是經典，但多元的口味總是更能夠抓住我們的胃，小樹森林甜點工作室因應季節、節日總會將可麗露與各種元素結合，像是檸檬、鹹蛋黃、威士忌等，每一種口味都各有迷人之處，看似衝撞但卻能在嘴裡讓人驚艷不已，更吸引人的是，小樹森林的包裝都相當有質感，不管是送禮或犒賞自己都很可以！

訂購方式：到官網直接訂購。

(圖／BEEMEN蜂報提供)

Sheryls recipe 嗜甜女子

愛吃甜食又怕吃太多有罪惡感的話，迷你可麗露絕對是最好的甜點選擇，小小一顆在下午茶或飯後剛好可以療癒心情，蜂編才剛瘋完這家嗜甜女子的達克瓦滋，這次換介紹可麗露！可想而知一定超厲害，採用法國進口奶油、天然香草豆莢、新鮮手打雞蛋，每一個迷你可麗露都需要高溫烘烤兩小時，才能有外表酥脆、內餡軟Q的口感。

訂購方式：點選官網訂購。

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沐日甜室Bask in the Sun

台南沐日甜室以超豐富的夢幻系口味受到廣大粉絲的愛戴， 每個月都會推出不同口味的可麗露讓大家嚐鮮，完全是味覺的饗宴，蜂編也有跟朋友一起訂過，有分大顆與小顆，蜂編現在想想，應該就是從吃了這次之後開始喜歡上的，有內餡的可麗露吃起來真的特別好吃。

訂購方式：填寫官方表單並主動私訊確認訂單。

(圖／BEEMEN蜂報提供)

(本文由 BEEMEN 蜂報 提供)