想出國卻總是沒假期又捨不得花大把鈔票嗎？看到電影、童話故事裡那一棟棟的城堡，總是讓人滿懷各種童話夢，現在不用做夢啦！因為台灣也有浪漫城堡，ReadyGo幫你找出藏在台灣的8個夢幻城堡景點，讓你不用坐飛機也能體驗歐式古堡莊園夢！

▸新竹｜佛陀世界

最近成了熱門的拍照景點佛陀世界，本來是仿迪士尼遊樂園的「童話世界」，後來改建成寺廟與禪修院。雖因年久失修，建築有些毀損，但仍然吸引大批民眾前往啊！看那高聳的尖塔，是不是很像長髮公主居住的地方？

地址｜新竹縣關西鎮大竹坑23號

電話｜03-5872616

開放時間｜週末(15：30前)

▸苗栗｜愛麗絲的天空攝影基地

這裡可是花了6年的時間才打造出的攝影秘境，園區裡營造著異國風情，浪漫教堂、北歐風情、日韓造景、古典建築等，你想要的風格這裡應有盡有。但是這裡可沒這麼好進入，雖然現在有不定時開放遊客入園參觀，但要事先去粉絲團預約才行。

地址｜苗栗縣銅鑼鄉銅鑼村東田洋14-1號

營業時間｜09：00-18：00

電話｜03-7987965

▸苗栗｜天空之城

隱藏在樹林當中，彷彿是日本動漫大師宮崎駿筆下的天空之城。進城除了可以欣賞美景、感受設計者巧妙又具玩心的設計、吸收大自然芬多精之餘，還能在餐廳裡享受美好的午茶點心，度過一個愜意的午茶時光。

地址｜苗栗縣大湖鄉十份33號

營業時間｜平日10：00-19：00/六、日09：00-19：00

電話｜03-7951815

▸台中｜圓滿教堂

佔地1045坪，圓滿教堂可是東南亞最具規模的教堂，建築融合了古羅馬式、巴洛克式、洛可可式及哥德式，教堂外花園則採歐式規劃，充滿藝術氛圍的園區，美的讓人流連忘返，這裡還曾經是偶像劇拜犬女王的拍攝地呢！

地址｜台中市霧峰區峰谷路900號

電話｜04-23338899

營業時間｜09：00-12：00/14：00-17：00

▸台中｜新社古堡花園

說起台灣的古堡，一定要知道的就是位在台中的新社古堡莊園。歐式風格的古堡，其中六角亭的柱子型態更像是外國建築大師高第的建築風格。愜意的漫步在莊園內，宛若進入電影情節才有的古歐洲世界。

地址｜台中市新社區協中街65號

電話｜04-25825628

營業時間｜09：00-18：00

▸南投｜歐莉葉荷城堡

喜歡童話故事裡繽紛亮麗城堡的朋友們，一定要來這裡踩點啊。不論是古典氣派英倫風還是義大利巴洛克式建築，這裡可說是情侶約會浪漫必訪之地，快帶著另一半來這留下浪漫回憶吧！

地址｜南投縣埔里鎮鯉魚一巷27號

電話｜04-92993636

營業時間｜08：30-21：00

▸南投｜清境老英格蘭莊園

兩大殖民時期，全球建立濃濃的英國風，其中最璀璨的朝代便是都鐸王朝，清境老英格蘭莊園用心地展現了全盛時期的正統都鐸式建築風貌。一踏入莊園除了濃濃的英國風情，更能在那一磚一瓦中感受當時王公貴族的氣派。

地址｜南投縣仁愛鄉壽亭巷20-3號

電話｜049-2801808

▸台南｜移民署台南市第一服務站

號稱全台最美的公家機關！浪漫歐風設計的台南移民署可是婚拍的最愛！白皙的外牆搭配淡藍圓錐造型的屋頂，雖位在府前路，卻沒有市中心熱鬧的氛圍，倒是多了些悠閒的氣息。

地址｜台南市中西區府前路二段370號

電話｜06-2937641

想不到台灣也有這麼多美麗的浪漫城堡，下次看電影時不用再做著童話夢了，拿起鑰匙背包直接出發吧！

(本文由 ReadyGo 提供)