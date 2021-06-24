高雄哈瑪星老人落海沉浮港內 警消救起送醫急救 09:162021/06/24 中時新聞網 戴志揚 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄哈瑪星老人落海沉浮港內，警消送醫急救。(戴志揚翻攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄市鼓山區濱海二路碼頭邊，今(24日)清晨7時許，有一名老人不明原因跌入港內，在水面上掙扎求救，清晨散步民眾發現後立刻報案，高雄港警立刻派遣港巡艇巡邏艇到進行海上搜救，海巡署人員同步前往搜尋，幸運的發現還在海上半浮半沉的老翁，立刻利用救生工具將老翁拉上岸送醫急救，警方目前正積極清查當事人身分，並釐清落海原因。 約2名辣模大尺度外拍 小氣男想吃白食連續襲胸摸臀 急診室失控、被當看護使喚無止盡 護理師「壓力炸鍋」窒息求助 #高雄哈瑪星 #哈瑪星碼頭 #落海 #港內 #送醫急救 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 金門男子溪邊海域溺水 消防局火速救援保住一命 18:512021/06/23 社會 高雄興達港外海漁船大火 3船員跳海逃生獲救 14:032021/06/07 社會 台東警消疫苗施打率9成3 獨漏海巡 10:502021/06/17 生活 和死神賽跑 高雄2警搶救尋短父子和老翁獲頒警界楷模 12:342021/06/18 社會 高屏暴雨多處淹水 桃源等撤308人 04:102021/06/07 地方新聞 男摸黑進台中港垂釣 不慎落海全身多處骨折 15:272021/06/14 社會 搶救尋短父子及老翁 高雄2警成楷模 04:102021/06/19 地方新聞 梅雨期相約登山 夫疑因失足喪命 04:102021/06/08 地方新聞 哈勒戴 拒絕籃網聽牌 04:102021/06/12 運動天地 大雲深處有人家 04:102021/06/03 藝文副刊 金門碼頭工人登陸船「哈拉」 送隔離居檢14天 11:262021/06/04 生活 富二代夫妻開名車販毒 近億現金全沒收 04:102021/06/11 地方新聞 杜蘭特領轟 電翻公鹿 04:102021/06/07 運動天地 社會熱門新聞 軍官帶小三家中床戰 正宮見2人衣衫不整共寢崩潰 - 社會 八百壯士義務律師染疫病逝 臉書粉絲團哀悼 - 社會 酒女尾隨男客進廁所搖臀誘「老漢推車」 他爽後挨告監視器曝真相 - 社會 女同事不愛穿內衣頻露點 他嘆不敢直視挨轟：看眼睛很難 - 社會 工地打樁機突倒塌壓扁路過豪華車 身家破億房產總裁當場亡 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。