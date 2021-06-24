高雄市鼓山區濱海二路碼頭邊，今(24日)清晨7時許，有一名老人不明原因跌入港內，在水面上掙扎求救，清晨散步民眾發現後立刻報案，高雄港警立刻派遣港巡艇巡邏艇到進行海上搜救，海巡署人員同步前往搜尋，幸運的發現還在海上半浮半沉的老翁，立刻利用救生工具將老翁拉上岸送醫急救，警方目前正積極清查當事人身分，並釐清落海原因。