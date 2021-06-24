北農群聚染疫延燒，台北市長柯文哲22日施行北市批發市場專案，針對北市農漁畜花4大公司及環南市場工作人員，共造冊1萬540人打疫苗，其中北農造冊4790人，但卻有攤商抱怨，1個攤位含承銷人、員工共4人，但公會只註冊1人，因此只有被註冊的那1人有被造冊可打疫苗，直言「柯市府做半套，難道不擔心破口嗎？」

位在萬華的第一果菜批發市場水果攤承銷人痛批，因公會只有註冊1人，北市府只將註冊的這1人造冊，等於只有1個攤位只有1人可打疫苗，許多攤位包含員工達3、4人，其他人卻都打不到，怒轟台北市長柯文哲搞不清楚狀況，疫苗政策做半套，害他的員工暴露於染疫風險中。

承銷人表示，市府要在這周打完疫苗，但如今一來，等於整個第一市場有4分之3的人都打不到疫苗，且他附近有攤位的人出現快篩陽性，北市府也沒匡列接觸者，大家都很害怕，但也不敢休息，因第一市場管理要點規定，未經許可不得連續停業7天以上，或1年被累計停業2個月，否則將會被廢止承銷人及擺攤資格，非常離譜。

另外，中央與北市府也規定即日起未持有快篩陰性的證明，不得進入北農第一、第二市場，並在市場的出入口設置檢查站，但許多人今日凌晨抱怨，到場才知道要下載「健保快易通App」出示快篩結果，事先中央政府與市府也沒說，也都不知道，到了都被攔下，搞得大家都被耽誤做生意的時間，卡在檢查站排排站，讓人「很不爽！」