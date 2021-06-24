知名YouTuber艾瑞絲（盧昕妤）外型甜美卻擁有魔鬼身材，成為網紅前曾是高中實習英文老師，因為穿性感迷你裙教課一夕爆紅，目前是百萬網紅團體「反骨男孩」成員之一，近日，她曬出一張火辣居家照，引起熱議。

艾瑞絲近日在IG宣傳自己YouTube頻道的新影片，並附上一張「圖文不符」的美照，只見她穿著藍色細肩帶背心，雪白春光全都洩，渾圓雙球呼之欲出，I字乳溝更是吸睛，配上無辜表情讓網友瞬間融化。

艾瑞絲居家私照超辣。(圖／翻攝自艾瑞絲IG)

「越來越漂亮」、「天使下凡」、、「皮膚好白」、「這照片我看了一小時」。艾瑞絲以電競實況起家，因在高中教課被PO上網路，成為最有知名度的英文老師，不過後來她轉戰當YouTuber，現是網紅團體「反骨男孩」成員，人氣相當高的她，自己的YouTube個人頻道也有超過41萬人訂閱。

不過人紅是非多的她，之前就有網友在Dcard發文，表示她的影片越來越色情，「實在不懂看起來清純乖巧有愛心的女孩，怎麼會變成？」直呼她變了，不過網友反應兩極，有人認為腥羶色才能吸引點閱，也有人認為不應該對女生有既定印象，「為什麼她要活在你的價值觀上？」