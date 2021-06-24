台股加權指數24日開在17358.57點，呈現小漲，權王台積電（2330）開在598元，上漲3元，但隨即被賣單壓低股價，面板股友達（2409）除息0.3元，開盤即完成填息，交投熱絡，航運股整體表現依然疲弱，台股早盤在平盤之上震盪。

特斯拉等電動車類股跳漲，再加上大型成長股反彈，激勵那斯達克指數連續第二個交易日刷新歷史收盤高，但聯準會許多官員最近紛紛發表評論、投資人需要時間消化，仍讓道瓊工業平均指數、標準普爾500指數終場小幅走跌。

道瓊工業平均指數6月23日終場下跌0.21％（71.34點）、收33874.24點。那斯達克指數上漲0.13％（18.46點）、收14271.73點，創歷史收盤新高。費城半導體指數上漲0.37％（11.79點）、收3197.22點。

台中銀證券指出，儘管在電子股染疫擔憂下，指數震盪回跌，而指數再回升至17300～17500前高之間開始震盪，利多因素包括國產疫苗、國際援助苗可望抵達，染疫人數下滑至200人以下有望解除三級警戒。

利空因素則有美股投資人藉明後年升息消息，獲利賣壓出籠，大陸官方打壓原物料價格。近期觀察量能退潮下趨向於震盪，但只要守穩月線17000，仍維持趨勢多頭不變。

在操作上，原物料傳產因大陸官方近期調控而下跌，短線宜避開。電子族群部分，法人圈傳出因中國大陸五一之後買氣不佳，手機、PC、NB下修潮興起，尤其是面板雜音多。

比較強勢的電子族群在PCB，尤其是ABF載板、CCL基板，如欣興、台光電、南電。基地台伺服器如緯穎。電動車族群如AES-KY、順德、同致。半導體如台積電、聯電、聯發科。