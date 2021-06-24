因美國聯邦儲備理事會(聯準會/FED)主席傑羅姆·鮑威爾 (Jerome Powell)誓言將維持低利率以促進經濟復甦，加上數據顯示工廠生產需求強勁，致倫敦(LME)期銅價格周三上揚，也帶動其他金屬價格上漲。

分析師表示，由於擔心美國貨幣政策比預期更快緊縮，銅價上周下跌了8.6%，是自2020年3月以來的最大單周跌幅，經歷了上周的大幅下跌後盤整並回歸到基本面，就技術分析上來看，目前價格仍維持在9,000美元以上，但是若跌破這個支撐價恐再次下跌1,000美元左右。

終場周三(6/23)報價，倫敦金屬交易所(LME)期錫上漲1美元，報每公噸30,400美元；期鎳上漲320美元，報每公噸18,064美元；期鋅上漲31.5美元，報每公噸2,893美元；期鋁上漲14.5美元，報每公噸2,439.5美元；期銅上漲181.5美元，報每公噸9,482.5美元；期鉛上漲17.5美元，報每公噸2,192美元。(商品行情網)