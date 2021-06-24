資策會產業情報研究所(MIC)調查台灣成年的Z世代(18~26歲)網友，從其裝置使用偏好、消費與理財習慣分析族群樣貌與消費行為，發現Z世代有高度連網需求，近五成隨時隨地都在划手機，且對手機品牌的偏好高度集中於Apple；針對消費與理財習慣，Z世代對於以金錢換取便利的服務接受度高，有利於業者進一步開發與培養付費習慣，另外，多數Z世代透過銀行存款理財，股票與其他工具近三成。

資策會MIC表示，Z世代對手機品牌偏好高度集中於Apple、比重達48.3%，其次依序為三星的17%、華碩(2357)的8.8%、OPPO的7.8%與小米的5.2%，持有手機除外的裝置中，以筆電比例最高，高於桌機與平板，顯示Z世代對於行動上網的高度需求。持有的遊戲機中，比例以Switch居冠，其次依序為Wii/Wii U與PlayStation系列。

資策會MIC指出，Z世代最常付費的前五大數位服務，依序為線上購物、線上訂票、美食平台外送、線上訂房與線上購書/租書/訂閱雜誌。

產業分析師吳柏羲表示，半數以上的Z世代願意付費於線上購物、線上訂票與美食平台外送服務，顯示Z世代對於「以金錢換取便利」的消費模式接受度高，建議業者思考是否發展更多主打便利的服務模式，同時持續強化使用者體驗，培養Z世代付費習慣。

資策會MIC調查顯示，在疫情過後，Z世代最願意付費的消費類型為美食旅遊，遠超過第二名的電影院，以及其他如運動健康、數位遊戲、現場展演等消費，其中，女性在美食旅遊的願意付費比例高過男性，男性在運動健康與數位遊戲付費意願遠高於女性。

除了消費習慣，資策會MIC也觀測Z世代的理財模式，超過半數Z世代以銀行存款作為最主要的理財工具，22.4%選擇股票、3.8%選擇購買外幣，另也有5.2%無理財習慣。產業分析師吳柏羲觀察，多數Z世代仍習慣偏向保守的理財方式，由於Z世代熟悉資訊軟硬體操作的特性，調查顯示仍有近三成願意嘗試其他理財管道，且不同性別也顯示出差異，六成以上女性主要透過銀行存款，男性僅有四成，且男性在其他理財工具比例高於女性，投資管道相對更多元。