針對有媒體披露，高端疫苗EUA審查前，半數審查委員遭撤換，國民黨高雄市議員李雅靜質疑，難道真如外界猜測，全力護航高端疫苗？她更痛批，總統蔡英文日前表示審查階段還是讓科學說話，讓數據來說話、來決定，一定用國際標準來審查替大家把關，如今看來就是一場按照劇本演出的「高端的表演、低端的劇本」。

李雅靜今（24日）在臉書發文表示，高端疫苗申請EUA緊急使用授權，驚聞食藥署在審查前夕，大規模撤換疫苗療效評估專家會議委員，撤換目的令人不解？她質疑，難道真如外界猜測，全力護航高端疫苗？

《聯合報》今報導16位專家學者組成的疫苗療效評估專家會議，高達8位委員更換，李雅靜稱，據了解留任的8名委員中，有7位傾向同意以免疫橋接提案跳過三期臨床試驗。現今，台灣全民的願望就是趕快打上疫苗，但絕不是施打二期解盲、未經三期臨床試驗、且沒有國際認證的高端疫苗；目前專家審查委員會組成方式令人質疑，罔顧民眾福祉，難道台灣人真要如此卑微嗎？不只卑微到「沒魚，蝦也好」的地步，更是不怕撈起的是死蝦。

李雅靜痛批，蔡英文與台灣人民曾經的山盟海誓，心中最軟的那塊已經硬化了，記得蔡英文日前表示，「審查階段還是讓科學說話，讓數據來說話、來決定，我們一定要有安全有效的疫苗，一定用國際標準來審查，替大家把關，確保疫苗有效且安全」；如今看來就是一場按照劇本演出的「高端的表演、低端的劇本」！

對於外傳高端疫苗申請EUA審查前夕，疫苗療效評估專家會議委員半數遭撤換一事，據《聯合報》今報導，食藥署表示，「每次會議都是另外聘請委員」，沒有撤換之說。