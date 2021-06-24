相較於太陽歡喜宣布先前感染新冠病毒的當家後衛保羅，將於25日西區冠軍賽G3歸隊上場，快艇24日官方宣布，明星前鋒里歐納德將因右膝傷勢繼續缺席G3，這對目前落居0勝2敗的快艇來說，無疑是個壞消息，畢竟他們再輸就被太陽聽牌了。

里歐納德是在西區準決賽G4遭遇爵士時，不小心右膝蓋嚴重扭傷退場，隨後不僅缺席最後兩場西區準決賽，也沒辦法打西區冠軍賽前兩戰，如今隨著他再次宣告G3缺陣，快艇就算回到洛杉磯主場拚戰，面對士氣高昂且迎回保羅的太陽恐不樂觀。

畢竟快艇看重的是里歐納德的未來，除非他的膝蓋傷勢確實好轉，否則決定不肯強迫他上場硬拚，《看台報告》記者平庫斯也在今天爆料，快艇預計將在今年夏天跟里歐納德完成4年1.76億美元的頂薪續約，當然更加不願意讓他冒險上場。

快艇去年9月已跟保羅喬治完成4年1.9億美元的續約，代表他們打算未來仍用「雙星」組合拚搶總冠軍，就算本季無法爭冠，只要他們今年夏天順利留住里歐納德，日後快艇仍很有機會奪冠，目前里歐納德也沒傳出任何想要離開快艇的消息。