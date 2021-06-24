蔡政府取得疫苗牛步，指揮中心指揮官陳時中說，先專注完成鴻海、台積電採購1000萬劑BNT專案，太多單位自購會引發困擾。藍委賴士葆表示，陳的說法彷彿欲幫國家取得戰略物資疫苗的團體，是來亂的或博取名聲，且和蔡英文總統說「用盡所有的方法與管道，⋯拿到疫苗⋯」的說法相互矛盾，難道是蔡和陳互唱黑白臉嗎？

賴士葆說，感謝立陶宛將捐助2萬劑AZ疫苗，顯然台灣缺乏疫苗的窘境已經引起世界各國的注意。現今有將近500萬劑可以施打的疫苗絕大多數是靠捐贈而來，包含來自美國的250萬劑、日本的124萬劑，政府自行採購的只有110萬左右。

賴士葆表示，台灣的經貿實力在世界排名前段班，如今疫苗卻淪落到世界的後段班，主要需靠人捐贈，情何以堪，國人很期待看到的畫面應該是如防疫前半場，台灣送世界很多國家口罩的「Taiwan can help」，而非現在疫苗階段需靠人捐贈的「Taiwan needs help」。

賴士葆指出，很多國家準備的疫苗是人口總數的幾倍，並且已經在儲備及採購明年的疫苗，台灣目前連讓國人打完第一劑都很困難，所以蔡英文總統在受訪的時候說，「用盡所有的方法跟管道，希望拿到疫苗，任何廠牌都願意去試」，但事實真是如此嗎？

賴士葆說，基於愛護斯土斯民，幾個縣市政府、鴻海、台積電、佛光山、孫文學校總校長張亞中、慈濟等，都紛紛表達想要發揮影響力幫助取得疫苗救命，全民都樂見其成，指揮官陳時中卻說緊急授權給台積電和鴻海是特殊的採購專案，如果多家同時申請，管道太多可能妨礙正進行中的採購專案。

賴士葆認為，陳時中的思維真的很讓人瞠目結舌，原來出錢出力要幫國家取得戰略物資的疫苗，在指揮中心的眼中竟成為干擾的因素，好像是來亂的或是來博取名聲的，所以不歡迎。陳這種說法除了突顯他官大學問大的官僚作風外，顯然與蔡英文的說法相互矛盾。

賴士葆質疑，看來要幫政府做事要有唾面自乾的本事，政府僚氣的列出一堆原則、文件讓各路人馬識相，最後知難而退，這就是現今的光景，這是蔡英文和陳時中互唱黑白臉嗎？