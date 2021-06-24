【旅奇傳媒/記者-張語柔】不只可愛的「萌」經濟能夠創造話題，青森縣鰺澤町也因為擁有「醜得可愛」的秋田犬Wasao而爆紅，吸引遊客專程到訪朝聖。2008年在旅遊部落客偶然的介紹之下，宛如獅子般擁有長毛、臉上略帶慵懶氣息的小狗Wasao瞬間在網路上引起熱烈討論，不僅多次受電視台採訪、出版寫真集，鰺澤町也頒發特別住民票，並被任命為鰺澤町特別觀光大使，2011年更推出以Wasao為主題的同名電影，為傳奇的一生再添一筆。2020年4月初，高齡13歲的Wasao離世，町內不僅能看到感謝標語及紀念碑，Wasao的銅像也預計在今年秋天完工，讓到訪遊客無時無刻都能感受牠所帶來的可愛回憶。

▲Wasao(左1)與妻子Tsubaki被飼主菊谷節子稱為醜男美女，相當逗趣。 圖：向日遊╱提供

原本不叫Wasao！？流浪狗大變身

品種為長毛秋田犬的Wasao，原先是迷路走失的流浪狗，當時被經營烤魷魚店的菊谷節子收留，因為看起來就像擁有鬃毛的獅子，因此便以Leo命名。2008年日本知名旅遊部落客メレ山メレ子（Mereyama Mereko）將其稱為Wasao介紹後，這隻小狗以醜得可愛的外貌在網路爆紅，於2009年正式改名為「Wasao」。

擁有超高人氣與知名度的Wasao後來成為鰺澤町特別觀光大使、還擔任過JR鰺澤站站長，更曾任展示巨型睡魔燈籠的「立佞武多館」一日館長，被日本UNESCO協會聯盟選為「世界遺產活動特別狗狗大使」等。2011年以Wasao的故事為創作靈感的電影在日本正式上映，Wasao也實際參與拍攝，後來也推出LINE貼圖等，可說是青森縣觀光宣傳的象徵 。

▲菊谷商店主要販售烤魷魚，日本知名搞笑藝人志村健也曾到訪。 圖：向日遊╱提供

木雕變銅像！延續生命與感動

同為秋田犬的妻子Tsubaki與飼主菊谷小姐相繼離世後，Wasao在2020年4月初也因多重器官衰竭而離世，享年約13歲。牠所留下來的可愛傳奇至今仍持續造成話題，在5月播出的日本知名紀錄片節目《情熱大陸》當中，側拍下以能將動物型態栩栩如生刻劃、作品彷彿擁有生命般的動物雕刻家「はしもとみお（Hashimotomio）」接下Wasao雕像委託後的製作過程。過去都是雕刻親眼看過、能面對面觀察的生物，但由於接到委託時Wasao已經離世，因此只能透過大量的照片努力還原，雕刻出等身大的Wasao木雕。

作品完成後不僅委託客戶紅了眼眶，連過去曾和Wasao一起生活的小狗也對著雕像拼命吠叫，彷彿Wasao又回到身邊。這件栩栩如生的木雕作品，已計畫將延伸做成銅像，預計會在Wasao過去居住的菊谷商店展示，待疫情落幕後歡迎到訪青森，親眼目睹令人感動、醜得可愛的Wasao傳奇。

▲菊谷商店內能看到許多Wasao的照片，記錄著成長軌跡。 圖：向日遊╱提供

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