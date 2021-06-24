行政院紓困4.0精進案引發關注。（資料照）

紓困4.0精進方案 行政院會後記者會

全國三級警戒再延長，對產業經濟帶來衝擊，行政院會今(24日)討論紓困4.0精進方案，包括放寬紓困資格、勞工紓困貸款額度加碼、暫緩實施夏季電費以及染疫確診者死亡慰問金等都可能有新方案，外傳打工時薪族也有望加發1萬元，確定方案行政院最快今拍板定案。政委兼發言人羅秉成預計於11時15分舉行會後記者會做出最新說明。

綜合媒體報導，針對夏季電價減免，行政院會納入討論，由於夏季電價為6到9月，預計先以6月暫緩為主。

立法院之前在審查2600億元紓困4.0特別預算案時，朝野立委認為，行政院提出的紓困4.0措施無法照顧到所有受疫情衝擊的民眾或企業，紛紛提出建議，行政院同意加碼紓困4.0措施，並指示各部會評估後提出紓困4.0精進措施。

因此國發會近期彙整各界意見後，今天在行政院報告紓困4.0精進方案，行政官員表示，初步列出4大方向，包括一定雇主及自營工作者資格認定放、勞工困貸款額度增加、染疫診者死亡慰金、夏季電費減免。另打工時薪族預計加發1萬元補貼。