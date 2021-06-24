新冠肺炎仍持續在全球發威，近日台灣本土確診數雖有明顯下降，但仍有許多令人擔憂之處，因此決定三級警戒再度延長，為確實抑制傳染情況擴散，需要全民再忍耐一下，但這個決定仍造成商家們哀鴻遍野，凍齡女星何如芸卻對此有不同看法，支持警戒延長，直言：「現在可比當年坐月子舒服太多了」。

女星何如芸原嫁豪門後淡出影壇，直到日前驚爆與花蓮美侖大飯店董事長王敏錡婚變，16年婚姻走向離婚，她打起精神回歸演藝圈，積極活出第二人生，有戲拍就全心投入，休息時也有一票好友相伴，如今為防疫只能暫停聚會群聚的行程，但她仍保持正向心情，自己在日常生活中找樂子，樂於在疫情期間分享心情，給網友們打氣。

如今三級警戒再度延長，很多人覺得繼續關在家很鬱悶，但何如芸卻認為這是很對的決定，笑稱：「難得可以全民一起坐月子」，還分享昔日做月子經驗，透露生過的女性們都知道，做月子嚴格一點是不能洗頭、洗澡、亂吃東西、嗑冰冷食物，當然也不能夠出門，表示至少現在的情況，「可比當年坐月子舒服太多了」。

何如芸問大家：「解封之後最想做什麼？」，她覺得大家應該都想去串門子，畢竟現在只能看看過去出去玩的照片來回味，像她隨著這次po文貼出的，就是疫情前到朋友如美術館般的招待所玩，所拍下的美照。

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防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。

※免付費防疫專線：1922、0800-001922