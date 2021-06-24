美國食藥管理局（FDA）周三表示，將盡快在輝瑞/BioNTech和莫德納（Moderna）新冠疫苗的使用說明書中，加註青少年和年輕人發生心臟炎症之罕見病例的警語。

受此打擊，周三收盤莫德納股價重挫4.2%，輝瑞下跌1.4%。

美國疾病管制和預防中心（CDC）諮詢小組正在開會討論接種疫苗後呈報的心臟炎症病例，發現青少年和年輕成年人的炎症可能與疫苗有關，但接種疫苗的好處似乎明顯大於其風險。

數個國家的衛生監管機構正在調查使用新型信使核糖核酸（mRNA）技術的輝瑞/BioNTech和莫德納疫苖是否存在風險，如果有，那麼風險有多高？

美國CDC表示，接種疫苗後出現心臟炎症的患者通常會復原，且情況良好。

美國衛服部聯合美國主要醫生團體和公共衛生官員共同發表聲明，強調這些疫苗安全有效，在心臟方面的副作用「極其罕見」，強烈鼓勵所有12歲及以上符合資格的人接種疫苗。

此前CDC已經提醒醫生和醫院注意心肌炎（myocarditis ）或心包膜炎（pericarditis）症狀，而FDA加註的警語將進一步提高對該風險的認識。

FDA疫苗部門副主任Doran Fink 在該諮詢委員會會議上表示，FDA預計將在會議結束後迅速採取行動，在輝瑞/BioNTech和莫德納新冠疫苗的使用說明書中加註警語。

在美國，第二次接種疫苗後一周，以及在男性當中，心臟炎症的病例似乎明顯增加，CDC確認30歲以下因心臟炎症住院者達到309例，其中295例已出院。

以色列衛生部本月早些時候曾表示，心臟炎症病例與輝瑞的新冠疫苖之間可能有關係。

美國CDC表示，它仍在評估心臟炎症的風險，目前並未確認疫苗與心臟問題之間有因果關係。不過，CDC也表示，確實在接種第二劑疫苗後出現心臟炎症的12至24歲年輕男性的人數遠超出預期。

根據CDC周一公布的數據，截至目前為止，全美已有超過 1.38億人接種了輝瑞/BioNTech和莫德納兩種mRNA疫苗的其中一種。