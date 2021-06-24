歐股持續維持在歷史高點下方。對通膨的憂慮掩蓋了六月商業活動數據的上揚；另外在匯豐下調評級之下，法國奢侈品集團下跌。
周三泛歐Stoxx 600指數收跌3.32點或0.73%，為453.10點。
法國的開雲集團和愛馬仕分別跌3.0%和1.5%；匯豐表示，奢侈品市場可能真的太好了，可能會休息一下。零售股下跌1.3%。
儘管資料顯示六月服務業的蓬勃繁榮，法股和德股周三躋身最大衰退之列。
歐元區六月商業增長以15年來的最快速加速；解封措施釋放了受壓抑需求，推進服務業的繁榮，也導致物價壓力飆升。
經濟敏感的銀行股、礦業股和能源股再次回升。美聯準會主席包爾(Powell)向市場保證，聯準會不會僅就即將到來的通膨擔憂，而太快加息。
法國酒商保樂力加(Pernod Ricard)大漲2.0%，股價創歷史新高。隨著取消新冠管制，保樂力加的復甦力道強於預期；該公司上調年度獲利預期。
英國生技製藥商GSK上漲1.0%。該公司計畫將消費者醫療部門分拆獨立上市。
愛爾蘭銀行(Bank of Ireland)下跌2.0%；愛爾蘭財政部長說，政府將在未來6個月內開始出售所持愛爾蘭銀行13.9%股份的一部分。
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