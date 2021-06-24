庫存驟降，周三歐美原油期貨微幅反彈；據美國能源資訊署(EIA)所公布的最新數據顯示，截至6月18日當周，美國原油庫存減少760萬桶，來到4.591億桶，優於分析師原先預期的減少390萬桶，激勵油價反彈。

然而，傳出石油輸出國組織(OPEC)與盟國組成的(OPEC+)，有意8月起進行增產，令終場漲幅受限；該組織已將7月份的石油產量增加每日45萬桶，並於先前一場會議中表示，目前還無法肯定油價上漲是基於實際的供需關係，或是過於樂觀的預期緣故。這番言論表明，OPEC+在預計於7月1日召開的會議之前，將謹慎行事。其中美國原油漲幅0.03%，倫敦原油漲幅0.5%。

美國NYMEX-8月輕質原油期貨上漲0.23美元，報每桶73.08美元；7月熱燃油漲0.01美元，報每加侖2.16美元；7月RBOB汽油漲0.05美元，報每加侖2.27美元；倫敦ICE-8月布蘭特原油期貨上漲0.38美元，報每桶75.19美元。(商品行情網)