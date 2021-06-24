台灣本土確診數昨在升回三位數，指揮中心宣布延長三級警戒至7/12，對此，中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學表示，真的不意外，因為台灣目前沒有可解封的條件，各地仍有許多感染源不明的案例，若在此刻鬆懈，先前的努力恐功虧一簣，引起網友討論，感覺沒清零或達成集體免疫，生活都是威脅。

謝宗學昨在臉書發文表示，前幾天確診數字不斷下降，可惜23日的確診病例數字再度破百例，上升至104例，且雙北以外地區的確診人數明顯增加，這波是否跟端午連假返鄉有關，還要等疫調結果出爐才能知道。

謝宗學透露，他其實不意外全國三級疫情警戒會延長至7/12，因為目前台灣真的沒有可以解封的條件，各地仍然有許多感染源不明的本土確診病例，如果在這時候就開始鬆懈，那麼之前的努力可能就功虧一簣了。

中央流行疫情指揮中心昨（23日）宣布，全國三級警戒延長至7月12日。（圖／指揮中心提供）

謝宗學指出，他早就把暑假預約的住宿全部取消，即使7/12真的三級解封了，他在暑假期間也不敢帶孩子出門遊玩，因為隨時可能再度爆發大規模社區疫情，他並感謝立陶宛贈送台灣2萬劑的疫苗，這波捐贈將有1萬名台灣人可以受惠。

貼文引起熱議，不少網友表示，台灣人鬆懈了，現在真的沒有解封的條件。「竹東長照10幾天了還止不住，每天不斷聽到救護車的聲音，真的好恐慌」、「不意外，好像飯店都滿了，有很多人忙到昏天暗地，也有很多人只想著玩」、「照這樣看沒清零或沒達到集體免疫的條件下，生活都是威脅」。