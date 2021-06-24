國內新冠疫情持續、三級警戒延長，為了讓民眾在家也能檢測是否染疫，食藥署核准5款家用快篩試劑，超商、藥局、藥粧店都可買到，昨天萊爾富一開賣，吸引不少民眾排隊搶購，人龍排到店外，今天全家、全聯也將在下午起開賣家用快篩試劑，《中時新聞網》整理了各通路家用快篩的販售資訊，供民眾參考。

圖為超商、超市家用快篩試劑開賣資訊。（中時新聞網製圖）

●全家

全家超商今天晚間10點開賣進口「羅氏家用新冠病毒抗原自我檢測套組」，一盒5入，售價1800元，民眾可於全台近3800家有藥商許可之店舖購買，數量有限，售完為止。

●全聯

全聯今天下午2點起販售國產「福爾威創家用新型冠狀病毒抗原快速檢驗套組」，一盒5入，售價1500元，平均單入300元，可在雙北共266家有藥商許可執照的門市買到，提供消費者居家檢測，每店限量開賣，售完為止。

●萊爾富

萊爾富昨天（23日）晚間開放新竹以北68家有藥商門市，販售國產「福爾威創家用新型冠狀病毒抗原快速檢驗套組」，每店限量10盒，每盒5入、售價1700元；26日起加碼提供進口「羅氏家用新冠病毒抗原自我檢測套組」，每盒5入、售價1800元，以及同步販售「福爾威創家用新型冠狀病毒抗原快速檢驗套組」，總共2款將陸續配送至全台有藥商門市，實際配送數量以各店收到實貨為主。

●7-11

7-11即日起開賣單入包裝的國產「福爾威創家用新型冠狀病毒抗原快速檢驗套組」，每盒售價350元，於桃園以北有藥商的門市販售，25日起陸續配達全台，以及25日同步開賣進口「羅氏家用新冠病毒抗原自我檢測組5入」，每組售價1800元。

●OK mart

OK mart今日起至30日開賣進口「羅氏家用新冠病毒抗原自我檢測套組」，每盒內含5組，售價1799元，可透過會員系統、全台門市會員OKLine群組預購，預計7月9日開始取貨。