斯容入行購物頻道超過20年資歷，是著名的購物界天后，不過礙於疫情關係，攝影棚商品陳設全交由工作人員處理，沒想到少了被盯場的壓力，很多人就切換成腦洞大開模式，讓一向心直口快的她表示：「只是我不想揭穿你而已」。

斯容表示由於疫情嚴峻，公司落實防疫原則情況下，廠商不能來開會和上節目，攝影棚商品陳設，就全交給工作人員處理，但少了被盯場的壓力，竟狀況百出，像是遺漏或做錯字卡、忘記帶陳設道具、視訊會議答應的事項，最後卻什麼也沒做，直接開啟「腦洞大開模式」，理由最誇張的莫過於「我助理今天出狀況，所以沒準備你們要的資料」。

面對諸多令人傻眼狀況，斯容表示得用漫威宇宙觀的態度處理，直接回應對方：「沒關係，以後你請我當你助理好了，我一定不會讓你像今天這麼囧」，接著便得立刻面對5分鐘後進Live現場，還得解決眼前難關的壓力，她強調並非第一天出社會，對於搪塞和掩蓋自己不負責任的言行，只是不想當眾揭穿而已，畢竟在職場上態度決定一切。

對於斯容一番言論，讓許多網友心有戚戚焉，紛紛留言：「職場上不負責任、造成別人負擔的人太多了！換個角度想，就是成就自己的應變能力和臨場反應了」、「當一個人沒了態度，相對的也沒了責任」、「工作態度不好的人永遠有一千零一種理由跟藉口」。