剛過56歲生日的方文琳是演藝圈中的「美魔女」代表，昨(23日)她突然發文喊心痛，原來是陪伴她12年的愛貓「曼尼公主」生重病，在醫師建議下決定在醫院讓牠安樂離開，回到家後方文琳依舊眼淚狂流，兩隻寵物先後離世，讓方文琳說：「真心不敢再擁有，太難過了」。

方文琳昨發文哀悼寵物貓病逝，寫下：「我的曼尼公主，本以為妳至少還可以再多陪我們幾年…但醫生說腫瘤太大引發胸腔滿滿積水，造成呼吸困難，也無法醫治，再帶回家也是讓她更痛苦…建議我們安樂讓她舒服的離開」。

方文琳不捨愛貓離世。（圖／翻攝自方文琳臉書）

方文琳透露，曼尼公主是她養的第一隻貓咪，因為牠的乖巧，讓家人第一次養貓的回憶充滿美好幸福，細想狗狗「巧克力少爺」離開也一年，方文琳在這兩隻毛小孩陪伴下過了10多年，如今像是被掏空，雖然是好的回憶，但可能從此之後不敢再養寵物，只因為太痛、太難過。

最後，方文琳寫下：「這幾年一直在面對生離死別…人生課題」，好友廖峻及其兒子說：「當天使了，不難過」，「全台最美歐巴桑」陳美鳳安慰回：「愛是永遠存在心裏（裡）的，你們彼此感謝曾經擁有的陪伴」，郎祖筠表示：「這樣的痛也曾經歷。但他們都是幸福的，有過親暱的疼愛。現在再無病痛，歡喜的在天上的花園裡奔跑鬧騰。」米可白打氣說：「能成為你的家人是他們的福氣，上次看到喵喵真的很漂亮。」