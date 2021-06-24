在疫情的影響之下，人人為了維持生活的穩定都活得非常緊繃，盼望能在下半年卸下壓力過日子，塔羅牌老師艾菲爾在臉書分析，雙魚座、巨蟹座、處女座的人將在2021下半年開運，否極泰來獲得舒緩，不僅可靠做生意走向事業高峰，更能收獲真愛，達成人生目標。

▍第三名：雙魚座

下半年，海王星與金星攜手為雙魚座的戀情增添好運，可望迎來新感情！如果你仍深陷在上一段情傷中，目前正是揮別過去的大好時機，不管你過去遭遇了多少不開心，或是對象一個換過一個，卻遲遲遇不到可以交心的人，這兩星即將帶來全新的愛情能量。雙魚座的人身邊可能會出現幾朵很有發展潛力的好桃花，對你大獻殷勤、呵護備至，建議在這段時間盡情享受約會，最終可在所有選擇中找到真愛。

▍第二名：巨蟹座

下半年，水星在巨蟹座的命宮順行，加上金星也來集氣，可以讓巨蟹座的口才能力變好，一改過去幾個月說什麼、錯什麼的霉運！巨蟹座前陣子總是和伴侶吵架，也和朋友、家人意見不合，溝通不良的情況十分嚴重。所幸在兩星加持之下，可以替人際關係帶來破冰契機，你將有機會突破盲點，學習清楚表達自己的立場與想法，以及避免踩到他人的地雷，預防未來遇到不必要的口舌糾紛。

▍第一名：處女座

下半年，金星與火星會聯手進駐處女座的命宮，將有好事上門！若處女座的人已經被2021上半年的鳥事打趴，請不要氣餒，接下來雙星將聯手為你的事業注入幸運能量，在事業上，先前卡關的工作項目會出現貴人從中協調，後續進展會十分順利，更有機會參與富有聲望的社團、名流人士的聚會，得以結識意氣相投的人脈，可望透過與人合作實現創事夢，更能賺進大把資金。