童星出身的大陸女星關曉彤，從小就擁有高人氣，讓她擁「國民閨女」的美名，但關曉彤近期卻被拍到圓潤照，讓她的身材看起來又矮又胖，照片曝光引發熱議，不過與她一起拍戲的小童星，則在微博為關曉彤抱不平，大吐關曉彤真實狀態：「又瘦、又高，腿超長，臉特別小，還白得發光。特別美」。

23歲關曉彤日前被陸媒拍到新戲的側拍照，頂著淡妝的關曉彤放下一頭長髮，身穿淺藍色上衣和白色長褲，但關曉彤卻星味全失，不僅身材五五身，她還臉蛋圓潤、氣色蠟黃，關曉彤更慘遭網毒舌吐槽她像大嬸。

野生關曉彤被吐槽星味全失。（圖／取材自網易娛樂）

黃麒麟兒微博全文。（圖／取材自黃麒麟兒微博）

不過曾與關曉彤合作拍戲的童星就看不下去，她在微博曬出與關曉彤合照，並大讚關曉彤私下的真實樣貌：「曉彤姐姐本人狀態非常好。又瘦、又高，腿超長，臉特別小，還白得發光。特別美」，並反問：「你們見著本人了嗎？就截個圖黑她。哼。生氣」。

其實，童星出身的關曉彤以甜美長相和清純氣質，讓她擁「國民閨女」的美名，由於祖先是滿族人，關曉彤還有「滿族美女」的稱號，隨著關曉彤從當年的小女孩，長大蛻變成23歲的小女人，她也不時展現嬌媚的一面，但身高173公分的關曉彤，一長肉就很明顯，她的臉蛋和身材也屢成外界討論焦點，先是被嫌骨架大、很壯，她瘦下來後又遭網友酸假，只能說關曉彤人紅是非多，一舉一動都是話題。