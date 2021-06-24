根據投信投顧公會資料，今年以來高收益債基金搭上景氣成長列車，買氣上升，不讓股票基金專美於前。保德信投信指出，統計顯示，今年來投信發行的海外股票基金整體規模成長6.32%，而高收益債基金規模也同步上揚3.64%，增加超過70億元，相較之下，海外債券基金規模年迄今不增反減1.22%，更加凸顯高收益債市買氣不墜。

PGIM保德信美元高收益債券基金經理人張世民表示，近期國際油價再創新高，加上美股走強，整體投資風險偏好回溫，激勵包括美國高收益債在內的美國企業債市上漲，若未來企業能持續上調獲利展望，搭配景氣呈現走升趨勢，有助於降低美高收債的企業違約率，且根據過去經驗，從衰退到復甦的再通膨期間，美高收往往有較亮眼的表現。

今年以來境外美高收基金績效逾3%的基金包括：野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金，聯博-美國高收益債券基金，鋒裕匯理基金美國高收益債券，富達基金-美元高收益基金，宏利環球基金-美國特別機會基金，PGIM美國全方位高收益債券基金，安聯美元短年期高收益債券基金，美盛西方資產美國高收益債券基金，瀚亞投資-美國高收益債券基金等。