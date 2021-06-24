長興(1717)5月稅前盈餘4.42億元，年增逾8成，由於國內疫情尚未穩定，快篩需求持續增加，預期長興快篩試劑產品出貨將維持成長，今日股價開高走高，站上40元關卡，漲幅2%左右。

長興旗下三大事業出貨穩定，產品售價又具一定轉嫁能力，自結5月份稅前盈餘4.42億元，較去年同期大幅成長81.91％，每股稅前盈餘0.36元；前5月稅前盈餘20.53億元，年增149.15％，每股稅前盈餘1.66元。

國內新冠快篩需求持續增加，長興5月份快篩試劑產品出貨成長。長興表示，近期持續接到政府機構、醫療院所、企業等洽詢，公司將配合防疫需求，穩定出貨為防疫作出貢獻。

另外，電子材料將進入傳統旺季，配合歐美市場的復甦，預期下半年持續穩定成長。特用材料，在第二季新產品量產之後，特用材料事業單位的產品組合進一步優化，獲利能力穩定提升，對公司的獲利貢獻將持續提高。合成樹脂主要市場在中國大陸，今年以來需求維持在高檔，唯下半年已進入高基期，後市須觀察中國市場及相關產業需求的變化。